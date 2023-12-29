Посол рассказал об ожиданиях Берлина по причинению ущерба России

Посол Нечаев: расчет ФРГ на причинение ущерба России санкциями не оправдался

Политический расчет Берлина на причинение ущерба России через санкции и отказ от импорта энергоресурсов не оправдался и принес лишь экономический ущерб. Об этом РИА Новости заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей — выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался», — рассказал дипломат.

При этом Нечаев напомнил, что Берлин до сих пор не выказал никакого интереса к запуску уцелевшей трубы российского газопровода «Северный поток-2».

Ранее в Министерстве экономики Германии заявили, что Европейский союз начал подготовку новых пакетов санкций против России, включая проработку предотвращения их обхода. «Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», — отметил представитель Минэкономики ФРГ.