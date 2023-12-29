Названы сроки выхода крупного обновления Windows 11

Windows Central: глобальное обновление Windows 11 выйдет в феврале 2024 года

Корпорация Microsoft запланировала выпуск крупного обновления Windows 11 на начало 2024 года. Об этом сообщает издание Windows Central.

По информации инсайдера и автора медиа Зака Боудена, компания выпустит обновление Moment 5 в феврале. Боуден назвал главной функцией глобального апдейта возможность удаления встроенного браузера Edge, который заменил собой Internet Explorer.

Специалист отметил, что более точные сроки выхода Moment 5 неизвестны, но компания должна «привести в порядок» свою ОС к 6 марта 2024 года, когда Закон о цифровых рынках в Европейской экономической зоне вступит в силу. Именно поэтому в Windows появится опция удаления Edge и настройки стороннего браузера в качестве программы по умолчанию.

«Но что если вы не находитесь в ЕС? К сожалению, Microsoft не предоставит вам новые возможности для удаления и отключения приложений», — заявил Боуден. По словам автора, для удаления Edge пользователям из других регионов придется воспользоваться сторонними утилитами.

В конце декабря компания Microsoft добавила в новую операционную систему Windows возможность автоматической переустановки. При переустановке полностью обновляется система, но остаются приложения, настройки и файлы владельца компьютера.