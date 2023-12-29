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18:22, 29 декабря 2023Среда обитания

Дунай вышел из берегов в Венгрии

Reuters: Дунай вышел из берегов и подтопил Будапешт

Фото: Marton Monus / Reuters

В четверг, 28 декабря, река Дунай вышла из берегов в Венгрии. В результате столица страны Будапешт оказалась подтоплена, сообщает Reuters.

На пике разлива вода поднялась до уровня 6,9 метра. Зафиксированный уровень оказался рекордным с 2013 года. Причиной аномально ранних зимних паводков в этом году стали мощные дожди и снегопады, а также последовавшая за ними мягкая погода.

Подтопление не нанесло серьезных повреждений постройкам в Будапеште, однако эксперты обеспокоены, что в будущем такие события участятся из-за изменения климата. «Зимние осадки становятся все чаще, причем с увеличением температур мы будем видеть все меньше снега. Кроме того, он будет быстрее таять», — пояснила климатолог Анна Кис.

Ранее в декабре поселок Стрелка в Красноярском крае затопило из-за зимних паводков на Енисее и Ангаре.

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      Александра Качан
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