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10:20, 29 декабря 2023Ценности

Дженнифер Лопес в бикини сняли на пляже

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Папарацци засняли американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес в откровенном виде во время отдыха. Соответствующие снимки публикует Page Six.

54-летнюю знаменитость запечатлели на пляже острова Сент-Бартс в Карибских островах. На размещенных кадрах звезда предстала в белом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело в кубиками пресса.

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Кроме того, артистка прикрыла нижнюю часть тела большим банным полотенцем. Свой образ она дополнила широкополой соломенной шляпой, а волосы распустила.

Ранее в декабре наряд Дженнифер Лопес на фото папарацци высмеяли в сети словами «грязный шик». Поп-исполнительница была одета в объемные грязные джинсы и коричневый растянутый свитер.

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      Екатерина Ештокина
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