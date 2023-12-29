Дженнифер Лопес в бикини сняли на пляже

Папарацци засняли американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес в откровенном виде во время отдыха. Соответствующие снимки публикует Page Six.

54-летнюю знаменитость запечатлели на пляже острова Сент-Бартс в Карибских островах. На размещенных кадрах звезда предстала в белом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело в кубиками пресса.

Кроме того, артистка прикрыла нижнюю часть тела большим банным полотенцем. Свой образ она дополнила широкополой соломенной шляпой, а волосы распустила.

Ранее в декабре наряд Дженнифер Лопес на фото папарацци высмеяли в сети словами «грязный шик». Поп-исполнительница была одета в объемные грязные джинсы и коричневый растянутый свитер.