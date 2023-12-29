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16:48, 29 декабря 2023Наука и техника

Определены признаки существования воды и жизни на экзопланетах

Nature Astronomy: определены признаки существования воды на экзопланетах

Фото: Brett Ritchie / Unsplash

Международная группа астрономов выявила признаки, по которым можно определить наличие жидкой воды на экзопланете. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые предполагают, что, если в атмосфере землеподобной планеты значительно меньше углекислого газа по сравнению с другими планетами в той же системе, это может быть признаком наличия жидкой воды на поверхности этой планеты. Например, в Солнечной системе атмосфера Земли содержит меньше углекислого газа по сравнению с атмосферами Венеры и Марса за счет круговорота воды, удаляющего из газовой оболочки большое количество углерода.

За сотни миллионов лет океаны Земли поглотили огромное количество углекислого газа, почти равное тому, которое сохраняется в атмосфере Венеры сегодня. Этот эффект планетарного масштаба привел к тому, что Земля стала пригодной для существования живых организмов.

Кроме того, авторы отметили, что еще одним признаком возможной обитаемости планеты является наличие озона. На Земле растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, который вступает в фотохимическую реакцию в стратосфере и превращается в озон. Озон легче обнаружить при наблюдении за экзопланетами, чем сам кислород.

По оценкам команды, космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сможет измерять углекислый газ и, возможно, озон в близлежащих многопланетных системах, таких как TRAPPIST-1 — системе из семи планет в 40 световых годах от Земли.

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      Александр Еникеев
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