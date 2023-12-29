ФСБ задержала спонсировавших террористическую организацию иностранцев

ФСБ задержала четырех иностранцев за спонсирование террористической организации

В Екатеринбурге ФСБ задержала четырех иностранцев, спонсировавших террористическую организацию. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, четыре проживавших в Свердловской области иностранца отправляли деньги террористам группировки «Катиба Таухид Валь-Джихад» (запрещенная в России организация). В связи с чем в отношении них завели уголовное дело о содействии террористической деятельности.

По месту жительства задержанных прошли обыски, в ходе которых нашли доказывающие приверженность мужчин к радикальном исламу. Всех четверых на время расследования отправили в СИЗО.

20 ноября сообщалось, что в Омске осудили на восемь лет иностранца за пособничество террористам «Катиба Таухид Валь-Джихад» из Сирии.