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17:47, 29 декабря 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ сообщил о попадании ВС России по мощнейшему предприятию Украины

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России поразили одно из мощнейших предприятий Украины
Сергей Кривонос

Сергей Кривонос. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Вооруженные силы (ВС) России во время массированного удара поразили одно из мощнейших украинских предприятий. О попадании по объекту сообщил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Генерал рассказал, что на одном из государственных порталов Украины разместили информацию о контрактах крупного завода, а также указали перечень сотрудничающих с ним предприятий.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — задался вопросом Кривонос. При этом он раскритиковал Службу безопасности Украины (СБУ), которая, по его словам, плохо справляется с обязанностями.

Ранее российские вооруженные силы нанесли удар по Украине. Спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат отметил, что военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно.

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      Алевтина Запольская
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