Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 29 декабря 2023Мир

Прогноз о вступлении Грузии в ЕС к 2030 году оценили

Политолог Журавлев усомнился во вступлении Грузии в ЕС к 2030 году
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Vladyslav Musiienko / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Политолог Дмитрий Журавлев оценил прогноз главы правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) к 2030 году. В беседе с «Лентой.ру» эксперт усомнился в подобной возможности и назвал провокацией слова Кобахидзе о членстве Тбилиси в ЕС.

«Вопрос в том, готов ли ЕС принять Грузию. Да, формальных препятствий, таких как у Украины, у Грузии, нет. Да, в случае согласования действий, ЕС, наверное, чем-то поможет Грузии в движении к стандартам ЕС: "молодые" страны получают дополнительные дотации именно на выравнивание в соответствии со стандартами ЕС. Однако я пока не слышал, чтобы ЕС заявлял, что он готов начать процедуру принятия Грузии в свой состав», — сказал Журавлев.

Это скорее призыв к Евросоюзу «дать отмашку», чтобы к 2030-му готовиться к вступлению. В принципе, Евросоюзу Грузия не помешает, но и не сказать, что она ему как-то поможет. (...) Это скорее провокация по отношению к Еврсооюзу, но провокация не в негативном смысле, а скорее некое понуждение к действию, призыв дать реакцию

Дмитрий Журавлевполитолог

Он также напомнил, что включение в состав ЕС определенной страны накладывает обязательства не только на саму страну, но и на ЕС.

«До стандартов ЕС страна-кандидат не должна доходить на момент вступления, но она должна проявить способность этих стандартов в какой-то точке достичь, так как достигать этих стандартов она будет при поддержке самого Евросоюза. (...) Вряд ли сейчас ЕС к этому готов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что к 2030 году страна будет полностью готова к вхождению в состав Евросоюза. «Мы можем дать слово, что к 2030 году Грузия будет готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза», — отметил он.

Кобахидзе также сравнил возможности Грузии и Молдавии. Политик подчеркнул, что его страна за два года в разы нарастила экономические показатели и они являются одним из решающих факторов для вступления в ЕС. «В конечном итоге, когда на повестку дня встанет вопрос членства, главным критерием будет все равно экономика», — резюмировал Кобахидзе.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22. ВСУ не смогли сбить ни одну из них

      Раскрыт чудо-смартфон

      В Кузбассе потребовали лишить Киркорова медали

      В Германии заявили о непрекращающемся давлении российских войск на линии фронта

      В России продлили водительские права с истекающим сроком действия

      Президент Аргентины заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС

      Россиянин напал на брата и расправился с его адвокатом из-за раздела имущества

      Названы лучшие образы звезд в 2023 году

      Украинские военные получили сигнал присоединиться к России в 2024 году

      Генерал ВСУ сообщил о попадании ВС России по мощнейшему предприятию Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости