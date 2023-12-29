Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:08, 29 декабря 2023Среда обитания

Государство заберет активы российского миллиардера

Девелоперские активы KR Properties Клячина перейдут государству
Александр Клячин

Александр Клячин. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Государство заберет девелоперские объекты компании KR Properties под управлением российского миллиардера Александра Клячина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

Замоскворецкий районный суд принял решение в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры к бизнесмену Алексею Хтонину, которого обвинили в неуплате налогов. Клячин был признан соответчиком по этому делу.

Государству перейдут деловой квартал «Даниловская мануфактура», бизнес-центр «Вернадский» и «Авиатор», а также особняк на Смоленском бульваре и еще несколько девелоперских проектов в Москве. По данным агентства, речь идет о строительстве жилого комплекса между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого площадью 13,4 тысячи квадратных метров на территории делового квартала «Красная Роза». В отношении последней части активов будет подана кассационная жалоба и ходатайство о приостановлении спорных решений до завершения кассации.

Отмечается, что у Клячина остались сеть отелей Azimut, отель «Метрополь», сеть курортов, прежде развивавшихся под брендом «РЖД-Здоровье», проекты развития курортных зон «Шерегеш», «Териберка» и «Приэльбрусье», а также несколько девелоперских проектов.

Ранее Александр Клячин вошел в рейтинг «Короли недвижимости — 2022», составленный российским Forbes. В него были включены бизнесмены, получившие в 2021 году максимальные доходы от операций с коммерческой недвижимостью.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

      Огромного рождественского козла из Евля поджигали, ломали и пытались украсть. В этом году его ждала невиданная напасть

      Женщина пожаловалась на проблемы мужа с потенцией и получила совет

      Государство заберет активы российского миллиардера

      Роналдо перейдет в «Ростов»

      Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе

      Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса

      Минобороны сообщило о пресечении атаки по российским объектам

      В Чехии усомнились в возможности истребителей F-16 дать преимущество ВСУ

      Полковник назвал особенности ни разу не уничтоженной ВСУ ракеты X-22

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости