Губернатор Калининградской области рассказал о самолетах НАТО у границ

Калининградский губернатор Алиханов: активность самолетов НАТО у границ прежняя

Активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с Калининградской областью остается на прежнем уровне. Об этом заявил губернатор российского региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

«Какая была разведывательная активность, такая и осталась. Ровно все то же самое... Никакой активности дополнительной вокруг Калининграда нет», — сказал губернатор.

В апреле 2022 года Алиханов заявлял, что в начале проведения спецоперации разведывательная активность самолетов альянса была достаточно большая. Впоследствии в НАТО поняли, что нужно смещать фокус внимания на другие регионы, подчеркнул глава области.

Калининградская область — самый западный регион России, который отделен от основной части страны другими государствами. На севере и востоке область граничит с Литвой, на юге — с Польшей. С запада на восток протяженность региона составляет 205 километров, с севера на юг — 108 километров.