Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:16, 29 декабря 2023Наука и техника

iPhone 15 подешевел на треть

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 подешевел на российском рынке до 82 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Стоимость нового смартфона Apple снизилась на рынке России на треть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что представленный в сентябре iPhone 15 подешевел до 82 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 125-170 тысяч рублей. Таким образом, девайс оказался дешевле на 33 процента.

«Это базовая модель последней выпущенной серии смартфонов Apple. Гаджет презентовали всего пару месяцев назад, но уже сейчас цена значительно снизилась», — прокомментировали событие авторы издания.

Смартфон получил стеклянный корпус и алюминиевую рамку, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Гаджет имеет биометрический сенсор Face ID, защиту от влаги, аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что представленный в 2022 году iPhone 14 Plus подешевел на российском рынке — с 95 тысяч до 80 тысяч рублей. «Девайс iPhone 14 Plus — находка для любителей больших экранов», — прокомментировали удешевление журналисты портала Hi-Tech Mail.ru.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Киеву

      Российского прокурора арестовали за избиение росгвардейца

      Поляки увидели над собой черный и длинный объект с Украины

      Врач предупредила о бесполезных и опасных средствах от похмелья

      Министр спорта России оценил число уехавших из страны атлетов

      Названы способы правильно избавиться от елки после праздников

      Популярный российский горнолыжный курорт возобновил работу после перерыва

      Над столицей российского региона сработала система ПВО

      «Прыгающий» над посадочной полосой самолет сел во время шторма и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости