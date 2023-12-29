iPhone 15 подешевел на треть

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 подешевел на российском рынке до 82 тысяч рублей

Стоимость нового смартфона Apple снизилась на рынке России на треть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что представленный в сентябре iPhone 15 подешевел до 82 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 125-170 тысяч рублей. Таким образом, девайс оказался дешевле на 33 процента.

«Это базовая модель последней выпущенной серии смартфонов Apple. Гаджет презентовали всего пару месяцев назад, но уже сейчас цена значительно снизилась», — прокомментировали событие авторы издания.

Смартфон получил стеклянный корпус и алюминиевую рамку, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Гаджет имеет биометрический сенсор Face ID, защиту от влаги, аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что представленный в 2022 году iPhone 14 Plus подешевел на российском рынке — с 95 тысяч до 80 тысяч рублей. «Девайс iPhone 14 Plus — находка для любителей больших экранов», — прокомментировали удешевление журналисты портала Hi-Tech Mail.ru.