Китай отказался отвечать на вопрос о тайной встрече по формуле Зеленского

МИД КНР о встрече по формуле Зеленского: Пекин продолжит прежнюю политику

Китай продолжит прежнюю политику по содействию мирного решения конфликта на Украине. В таком ключе на вопрос об участии китайских представителей в тайной встрече по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского ответила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге ведомства, сообщает РИА Новости.

«[Пекин] всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании [украинского] кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров [между Россией и Украиной], чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса», — ответила китайский дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что десять дней назад западные страны организовали секретную международную встречу, посвященную обсуждению «формулы мира» Зеленского. «Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — поведал Лавров.