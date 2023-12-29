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10:57, 29 декабря 2023Мир

Китай отказался отвечать на вопрос о тайной встрече по формуле Зеленского

МИД КНР о встрече по формуле Зеленского: Пекин продолжит прежнюю политику

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай продолжит прежнюю политику по содействию мирного решения конфликта на Украине. В таком ключе на вопрос об участии китайских представителей в тайной встрече по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского ответила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге ведомства, сообщает РИА Новости.

«[Пекин] всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании [украинского] кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров [между Россией и Украиной], чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса», — ответила китайский дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что десять дней назад западные страны организовали секретную международную встречу, посвященную обсуждению «формулы мира» Зеленского. «Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — поведал Лавров.

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      Виктория Кондратьева
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