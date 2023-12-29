Командующий ВМС Китая назначен новым главой Минобороны

Главком военно-морских сил НОАК Дун Цзюнь стал новым министром обороны Китая

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Китая Дун Цзюнь назначен новым главой Минобороны. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Седьмое заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва (...) приняло решение назначить Дун Цзюня министром национальной обороны», — отмечается в материале агентства.

Дун Цзюнь — адмирал, занимавший пост заместителя командующего Южным театром боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 2017 по 2021 год. С 2021 года занимает пост командующего ВМС НОАК.

Слухи о возможной смене министра обороны появились в октябре. В частности, агентство Reuters сообщало о планах назначить новым главой оборонного ведомства Лю Чжэньли, являющегося главой Генштаба Китайской армии.