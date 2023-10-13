В Китае собрались сменить пропавшего министра обороны

Reuters: новым министром обороны Китая может стать глава Генштаба Лю Чжэньли

Новым министром обороны Китая, вероятно, собираются назначить Лю Чжэньли, нынешнего главу Генштаба китайской армии. Он сменит на этом посту Ли Шанфу, пропавшего из публичного поля с начала сентября, сообщает агентство Reuters.

По данным источников, Лю Чжэньли могут назначить до Сяншаньского форума, крупного семинара по международной безопасности, который пройдет в Пекине 29-31 октября.

Отмечается, что это могло бы активизировать военное взаимодействие Китая с США на фоне региональной напряженности. Подчеркивается, что Пентагон принял приглашение на форум в конце месяца.

В пользу назначения Лю говорит, в частности, то, что он не находится под западными санкциями, в отличие от Ли Шанфу. К тому же он является одним из немногих китайских военных руководителей, имеющих боевой опыт: Лю участвовал в пограничных боях с вьетнамскими войсками в 1986 году.

В середине сентября отмечалось, что Ли Шанфу не появлялся на публике две недели. Позднее The Washington Post заявило, что он находится под следствием по подозрению в коррупции — следствие касается деятельности Ли Шанфу в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.

