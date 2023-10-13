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09:54, 13 октября 2023Мир

В Китае собрались сменить пропавшего министра обороны

Reuters: новым министром обороны Китая может стать глава Генштаба Лю Чжэньли

Фото: Caroline Chia / Reuters

Новым министром обороны Китая, вероятно, собираются назначить Лю Чжэньли, нынешнего главу Генштаба китайской армии. Он сменит на этом посту Ли Шанфу, пропавшего из публичного поля с начала сентября, сообщает агентство Reuters.

По данным источников, Лю Чжэньли могут назначить до Сяншаньского форума, крупного семинара по международной безопасности, который пройдет в Пекине 29-31 октября.

Отмечается, что это могло бы активизировать военное взаимодействие Китая с США на фоне региональной напряженности. Подчеркивается, что Пентагон принял приглашение на форум в конце месяца.

В пользу назначения Лю говорит, в частности, то, что он не находится под западными санкциями, в отличие от Ли Шанфу. К тому же он является одним из немногих китайских военных руководителей, имеющих боевой опыт: Лю участвовал в пограничных боях с вьетнамскими войсками в 1986 году.

В середине сентября отмечалось, что Ли Шанфу не появлялся на публике две недели. Позднее The Washington Post заявило, что он находится под следствием по подозрению в коррупции — следствие касается деятельности Ли Шанфу в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.

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    Антон Похиляк
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