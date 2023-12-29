Крис Коламбус раскрыл секрет появления Трампа в фильме «Один дома 2»

Режиссер Коламбус: Трамп появился в эпизоде «Один дома 2» с помощью ультиматума

Режиссер Крис Коламбус раскрыл секрет появления бывшего президента США Донладьа Трампа в фильме «Один дома 2». Об это сообщает Business Insider.

По его словам, политик появился в эпизоде кинокартины из-за ультиматума, который он поставил съемочной группе.

Коламбус подчеркнул, что съемки проходили в лобби нью-йоркского отеля «Плаза», который в то время принадлежал Трампу. «Мы заплатили гонорар, но он также сказал: "Единственный способ использовать отель "Плаза" — это если я буду сниматься в фильме», — рассказал режиссер.

Ранее Трамп заявил, что его камео в фильме «Один дома 2» помогло картине 1992 года добиться успеха. По словам бывшего американского лидера, режиссер серии фильмов Крис Коламбус упрашивал его поучаствовать в съемках.