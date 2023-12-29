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15:34, 29 декабря 2023Культура

Лолита рассказала о проблемах с позвоночником из-за гастролей

Лолита рассказала, что плавает в бассейне из-за проблем с позвоночником

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Лолита Милявская рассказала о проблемах с позвоночником. Об этом она сообщила в разговоре с NEWS.ru.

Исполнительница заявила, что ей необходимо заниматься спортом в бассейне, чтобы снимать напряжение организма из-за частых выступлений и гастрольной жизни.

«Потому что, если я не буду плавать — позвоночник перегружен и большая нагрузка на ноги из-за каблуков, — будут проблемы со здоровьем. Вы хотите видеть шаркающую старушку на сцене на каблучках? Ну вот, чтобы этого не было, надо иногда поднимать попу и заходить в бассейн», — объяснила артистка.

Ранее Милявская рассказала, чем она планирует заняться вместо отмененных выступлений. До этого стало известно, что концерт Лолиты в Тюмени, который должен был состояться в марте 2024 года, отменили после публичных жалоб.

Негодование активистов вызвало участие певицы в голой вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

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