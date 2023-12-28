Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:22, 28 декабря 2023Культура

Лолита рассказала о планах после отмены концертов

Лолита заявила, что займется уборкой квартиры после отмены концертов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Эстрадная певица Лолита рассказала, чем она планирует заняться вместо отмененных выступлений. Ее слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

По словам артистки, в освободившееся время она планирует убрать квартиру. «Все от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Еще скоро весна, кусты надо подрезать», — поделилась она.

Ранее стало известно, что концерт Лолиты в Тюмени, который должен был состояться в марте 2024 года, отменили после публичных жалоб.

Негодование активистов вызвало участие певицы в вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Лолита призналась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием. Артистка рассказала, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

      Любой россиянин сможет получить от государства до 36 тысяч рублей в год

      В российском городе устроили майнинговую ферму в гараже

      Россиянам пообещали «царство льда»

      Участник СВО вступился за гостей голой вечеринки Ивлеевой

      Гендиректора российской компании арестовали за нападение на блогеров

      Полицейские в Якутии спасли туристов из Китая

      Предложено создание гигантского телескопа из умных материалов

      Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

      Призвавший воевать всех украинцев чиновник предложил сделать пару исключений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости