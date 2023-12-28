Лолита рассказала о планах после отмены концертов

Лолита заявила, что займется уборкой квартиры после отмены концертов

Эстрадная певица Лолита рассказала, чем она планирует заняться вместо отмененных выступлений. Ее слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

По словам артистки, в освободившееся время она планирует убрать квартиру. «Все от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Еще скоро весна, кусты надо подрезать», — поделилась она.

Ранее стало известно, что концерт Лолиты в Тюмени, который должен был состояться в марте 2024 года, отменили после публичных жалоб.

Негодование активистов вызвало участие певицы в вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Лолита призналась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием. Артистка рассказала, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.