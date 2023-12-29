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15:05, 29 декабря 2023Россия

Минобороны раскрыло число призванных за осенний призыв срочников

Минобороны заявило, что за осенний призыв в армию направлено 130 тысяч человек

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В осенний призыв в России в армию направлено 130 тысяч срочников. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 г. № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тысяч человек», — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве отметили, что призывные комиссии начали работать 2 октября, а отправка призывников стартовала с 16 октября. Для воинских перевозок задействовали 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил России, а также 10 эшелонов и 199 рейсов гражданской авиации.

Помимо того, за ходом призыва организовали систему контроля.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва. Президент также поручил правительству России, исполнительным органам власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с призывной кампанией.

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