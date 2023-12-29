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19:11, 29 декабря 2023Путешествия

Мужчину с символикой ЧВК «Вагнер» задержали в аэропорту Литвы

Гражданина Литвы задержали в аэропорту из-за символики ЧВК «Вагнер» на сумке

Фото: Denis Bocharov / Globallookpress.com

Гражданина Литвы задержали в аэропорту Вильнюса из-за нашивки с символикой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на сумке. Об этом сообщает Delfi.

По данным издания, мужчина получил штраф за демонстрацию запрещенной символики и не смог вылететь в Лондон. Представитель аэропорта Тадас Василяускас заявил, что задержанного тщательно досмотрели, но никаких опасных предметов при нем не обнаружили. Тем не менее в аэропорт вызвали полицию и Службу охраны государственной границы Литвы.

Уточняется, что после составления протокола и проведения необходимых процедур литовца отпустят.

Ранее двое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения решили захватить российский самолет и угодили в полицию. Посадка лайнера прошла благополучно. Отмечается, что в аэропорту назначения нарушителей задержали полицейские.

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      Зарина Дзагоева
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