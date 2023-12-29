На Украине сократили вакансии госслужбы и премии чиновникам

Кабмин Украины сократил вакансии госслужбы на 20 тыс. и размер премий чиновникам

Кабинет министров Украины принял решение о сокращении вакансий госслужбы на 20 тысяч. Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Помимо вакансий в госслужбе, сокращение также коснулось размера премий и надбавок действующим чиновникам. «Никто из руководителей теперь не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70 процентов зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и лишь 30 процентов — премии. Новая система охватит как государственные органы, министерства, секретариат кабмина, офис президента, так и региональные органы — областные и районные администрации», — уточнил премьер.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января. По словам Шмыгаля, освободившиеся бюджетные средства объемом порядка восьми миллиардов гривен будут направлены на нужды безопасности и обороны.