На Украине увидели угрозу роста коррупции вдвое во время военных медкомиссий

Глава НАПК Новиков: на Украине есть риск роста коррупции на военных медкомиссиях

Коррупция во время прохождения военных медкомиссий может вырасти вдвое из-за предложения увеличить их количество. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам Новикова, сама система регулирования работы военно-врачебных комиссий (ВВК) несовершенна. «Не определен четкий срок, в течение которого должно быть сформировано заключение ВВК. Не определены четко критерии, по которым болезнь будет связана с участием в действиях по защите родины», — привел примеры глава НАПК. Он добавил, что некоторые заболевания, такие как депрессия, странно считать основанием для ограничения годности к военной службе, однако и такие случаи были установлены агентством.

Он выделил главный коррупционный риск — ведение полностью бумажного документооборота, что предполагает возможность подделать любые сведения, не оставляя цифрового следа.

Ранее украинцы заявили, что салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» наносят стране куда больший ущерб, чем коррупция. Активисты создали петицию по запрету этих блюд, так как, по их мнению, они нарушают патриотические принципы.