Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:55, 29 декабря 2023Россия

Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник

Минобороны заявило о перехвате украинского БПЛА над Брянской областью

Фото: РИА Новости

В небе над Брянской областью перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотник сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших при атаке со стороны Украины нет. «По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в четырех частных жилых домовладениях», — пояснил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

      Огромного рождественского козла из Евля поджигали, ломали и пытались украсть. В этом году его ждала невиданная напасть

      Женщина пожаловалась на проблемы мужа с потенцией и получила совет

      Государство заберет активы российского миллиардера

      Роналдо перейдет в «Ростов»

      Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе

      Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса

      Минобороны сообщило о пресечении атаки по российским объектам

      В Чехии усомнились в возможности истребителей F-16 дать преимущество ВСУ

      Полковник назвал особенности ни разу не уничтоженной ВСУ ракеты X-22

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости