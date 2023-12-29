Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник

Минобороны заявило о перехвате украинского БПЛА над Брянской областью

В небе над Брянской областью перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотник сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших при атаке со стороны Украины нет. «По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в четырех частных жилых домовладениях», — пояснил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.