ВСУ обстреляли российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших при атаке со стороны Украины нет. «По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в четырех частных жилых домовладениях», — пояснил он.

Глава области добавил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб. На данный момент продолжается подомовой обход попавшей под обстрел территории.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки область пять раз атаковали дронами-камикадзе. В результате одной из атак пострадал житель села Мокрая Орловка. Еще после одной атаки был поврежден инфраструктурный объект связи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.