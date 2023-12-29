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20:21, 29 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших при атаке со стороны Украины нет. «По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в четырех частных жилых домовладениях», — пояснил он.

Глава области добавил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб. На данный момент продолжается подомовой обход попавшей под обстрел территории.

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Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки область пять раз атаковали дронами-камикадзе. В результате одной из атак пострадал житель села Мокрая Орловка. Еще после одной атаки был поврежден инфраструктурный объект связи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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