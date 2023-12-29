Названа стоимость самой дорогой версии нового «Москвича»

Стоимость «Москвича 6» в топовой комплектации составит 3,116 миллиона рублей

Стоимость седана «Москвич 6» в топовой комплектации «Техно» составит 3,116 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Московского автозавода.

В новой версии присутствует панорамная крыша, световой логотип с названием компании и 18-дюймовые черные колесные диски. Также новинка укомплектована цифровой приборной панелью, системой кругового обзора и климат-контролем.

Кроме того, в топовой версии появились дополнительные системы безопасности, включая мониторинг слепых зон, блокировку задних дверей от открывания детьми, а также предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом, о столкновении сзади и об опасности при открывании дверей.

Комплектация «Техно» будет действовать только для «Москвича 6» c 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 174 л.с. Автомобиль поступит в продажу в начале следующего года.

Ранее стало известно, что отечественные автодилеры стали продавать новую модель «Москвича» дешевле официальных цен. Официальная стоимость лифтбека «Москвич 6» варьируется от 2,62 до 2,97 миллиона рублей, в зависимости от мощности мотора. При этом в московском автосалоне версию «Комфорт» можно приобрести за 2,55 миллиона, узнали журналисты. Ценник на комплектацию «Бизнес» выше, но дилеры готовы реализовать такие авто за 2,76-2,82 миллиона рублей. Сниженные цены часто действуют при покупке за наличные.

