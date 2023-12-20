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12:59, 20 декабря 2023Экономика

Дилеры стали продавать новую модель «Москвича» дешевле официальных цен

Autonews: российские автодилеры стали продавать «Москвич 6» дешевле официалов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Крупные российские автодилеры стали продавать новую модель «Москвича» дешевле указанной на официальном сайте стоимости. Об этом сообщает Autonews.

Официальные цены на новинку, лифтбек «Москвич 6», составляют от 2,62 до 2,97 миллиона рублей. Однако один столичный автосалон готов предложить базовую версию «Комфорт» за 2,55 миллиона — при покупке за наличные. Другой назначил цену на автомобиль в 2,58 миллиона рублей. Часть дилеров предлагают в подарок к машине комплект зимней резины.

Комплектацию «Бизнес» дилеры готовы продавать за 2,76-2,82 миллиона рублей — при этом в некоторых салонах обещают дополнительную скидку или подарок. В Санкт-Петербурге «Москвич 6» оценивают в 2,4 или 2,8 миллиона рублей, в зависимости от наполнения. При этом менеджеры советуют не тянуть с покупкой машины, так как цены могут измениться с начала 2024 года.

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Перед Новым годом «Москвич» снизил цены на автомобили на 200 тысяч рублей. На официальном сайте автозавода указано, что стоимость самой дешевой модели бренда, «Москвич 3», в максимальной комплектации «Комфорт» опустилась до 2,278 миллиона рублей при условии покупки от производителя. Также водители могут снизить цену, сдав свой автомобиль в трейд-ин (минус 170 тысяч рублей) и купив кроссовер в кредит (минус 120 тысяч рублей).

Ранее коммерческий директор «Москвича» Александр Мигаль допустил снижение цен на машины бренда. По его словам, основным приоритетом компании является локализация производства.

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      Вячеслав Агапов
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