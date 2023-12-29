Названа цена самой дешевой квартиры в Таиланде

Самая дешевая квартира в Таиланде стоит миллион рублей

Самая дешевая квартира, доступная для покупки на вторичном рынке Таиланда, обойдется в миллион рублей. Стоимость наиболее доступной готовой недвижимости в стране назвали эксперты компании ГЖА.рф, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках такого бюджета можно приобрести студию площадью 30 квадратных метров. Объект располагается в городе Паттайя, недалеко от пляжа Вонгамат. Отмечается, что с весны 2023 года минимальная цена вторичного жилья выросла на 25 процентов, или на 210 тысяч рублей.

Эксперты также раскрыли стоимость самого бюджетного объекта на рынке строящегося жилья — 3,5 миллиона рублей. С марта текущего года минимальная цена такого предложения увеличилась на 12,5 процента (390 тысяч рублей). Самая дешевая квартира в готовом новом доме обойдется чуть дороже — в 3,9 миллиона рублей. С весны минимальная стоимость лота в этом сегменте выросла на 67,6 процента (1,6 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что спрос на жилье в Таиланде со стороны россиян значительно вырос. С января по август 2023 года показатель увеличился на 16,8 процента относительно аналогичного периода 2022 года.