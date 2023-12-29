Россиянам дали совет для хорошего самочувствия в новогоднюю ночь

Терапевт Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали россиянам совет для хорошего самочувствия в новогоднюю ночь. Они порекомендовали поспать днем 26 минут. Выпуск передачи доступен на Rutube.

«Чтобы в новогоднюю ночь чувствовать себя нормально, нужно днем отдохнуть. Примерно с 13 до 15 часов нужно немножко поспать. Самый короткий сон — это 10 минут, идеальный вариант — это 26 минут», — рассказал Коновалов.

Малышева также рекомендовала перед дневным сном выпить чашку кофе. Она объяснила, что кофеин начнет действовать через 26 минут. От его психостимулирующего и мочегонного эффекта человек проснется.

Врачи также подчеркнули, что бессонная ночь может быть опасна. «Вы не должны садиться за руль, если вы не спали длительное время. Снижаются когнитивные возможности, человек плохо думает, когда он долго не спит», — заключил Коновалов.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, посоветовали россиянам в новогоднюю ночь запивать алкоголь водой.