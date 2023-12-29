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18:20, 29 декабря 2023Экономика

Объяснен рост деловой активности в промышленности России

Индекс деловой активности в промышленности России оказался максимальным за 7 лет

Фото: Unsplash

Индекс деловой активности (PMI) в сфере российской промышленности вырос до 54,6, что стало лучшим результатом с начала 2017 года. Это произошло за счет увеличения объемов обрабатывающей промышленности за счет роста экспортных заказов и расширения ВПК, следует из поступившего в редакцию «Ленты.ру» комментария аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

По его словам, тенденция продолжит развиваться в набранном темпе, а возможно, и несколько быстрее с февраля 2024 года, поскольку в январе рост деловой активности в России традиционно замедляется на фоне продолжительных праздников. «Производственные мощности продолжат расширяться, промпредприятия будут наращивать штат персонала», — объяснил эксперт.

Также отмечается, что показатель для сектора услуг вырос до максимума с апреля, поднявшись за месяц с 52,2 до 56,2 пункта, а композитный PMI в России составил 55,7 против ноябрьских 52,4 пункта.

Значение индексов выше 50 указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня — на ее снижение. PMI рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам, отражая таким образом мнение специалистов, занимающихся поставкой товаров и материалов для своих компаний.

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      Дмитрий Воронин
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