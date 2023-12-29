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16:23, 29 декабря 2023Мир

В России высказались об отказе Аргентины от вступления в БРИКС

Депутат Чепа допустил пересмотр решения Аргентины о членстве в БРИКС

Фото: Gianlugi Guercia / Pool / Reuters

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС не критичен, но неприятен для России. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также допустил, что страна изменит свое решение и со временем выразит желание стать членом организации.

«Нельзя сказать, что это особенно болезненно для нашей страны. Но неприятно. Впрочем, мне кажется, что это решение принято ненадолго. Ситуация в Аргентине достаточно тяжелая, кризисы идут один за другим. Думаю, руководство страны пересмотрит решение относительно участия в БРИКС», — сказал Чепа.

Он также напомнил, что президент Аргентины Хавьер Милей изначально выступал против вступления страны в БРИКС, потому нынешний отказ стоит воспринимать просто как продолжение политики партии.

Ранее сообщалось, что Милей в письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение вступить в БРИКС. Он также проинформировал о своем решении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди, главу Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу.

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