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16:22, 29 декабря 2023Ценности

Парикмахер раскрыл правильные способы мытья головы

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Парикмахер и владелец салона The Second Floor Salon, расположенный в Нью-Йорке, США, Рожерио Кавальканте раскрыл правильные способы мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте издания PopSugar.

По его словам, грязные волос — это отличная среда для размножения бактерий и грибков. В связи с этим он посоветовал прибегать к процедуре регулярно, но не каждый день. Кроме того, эксперт призвал использовать только теплую воду, предварительно расчесав пряди. При этом в процессе необходимо нанести небольшое количество шампуня на ладони, растерев его в руках, и нежно помассировать подушечками пальцами каждый участок головы.

После этого Кавальканте назвал несколько важных правил по применению кондиционера. «Если у вас тонкие пряди, то наносите кондиционер от середины волос до концов. Если вы являетесь обладательницей роскошных кудрей, то средство можно использовать по всей длине ваших волос», — объяснил он.

В сушке волос специалист порекомендовал использовать полотенце из микрофибры. «Такой материал предотвратит сечение концов и устранит излишнюю пушистость», — заключил собеседник издания.

Ранее врач-трихолог Галина Русакова перечислила россиянам способы сохранить качество волос зимой. В первую очередь доктор призвала интенсивно увлажнять пряди с помощью бальзамов и масок. Также доктор порекомендовала не выходить на улицу с распущенными волосами, поскольку в таком состоянии они быстрее теряют влагу и становятся тусклыми и ломкими.

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      Мария Винар
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