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13:14, 29 декабря 2023Россия

Песков ответил на вопрос о праздновании Нового года

Пресс-секретарь Песков о праздновании Нового года: это мое личное дело

Фото: Sergei Bobylyov / TASS / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о праздновании Нового года, заявил, что это его личное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это мое личное дело, оно никого не касается», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом глав недружественных Москве стран. «Недружественных не будет [поздравлять], дружественных — будет», — ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Путин планирует сделать паузу в работе на приближающихся новогодних каникулах.

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      Никита Абрамов
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