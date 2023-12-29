Песков ответил на вопрос о праздновании Нового года

Пресс-секретарь Песков о праздновании Нового года: это мое личное дело

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о праздновании Нового года, заявил, что это его личное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это мое личное дело, оно никого не касается», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом глав недружественных Москве стран. «Недружественных не будет [поздравлять], дружественных — будет», — ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Путин планирует сделать паузу в работе на приближающихся новогодних каникулах.