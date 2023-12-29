Песков заявил об отсутствии «кампанейщины» в вопросе выдвижения Путина на выборы

Песков: решение о подписях в поддержку выдвижения Путина — личное дело каждого

Решение о подписях в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на выборы главы государства — личное дело каждого, «кампанейщина» там отсутствует. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Что касается администрации, это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что люди по своей воле идут и ставят подписи. Сам он еще не успел это сделать, однако время еще есть, отметил Песков.

Накануне стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина. Отмечается, что бюллетень Кадырову передал волонтер Народного фронта Саид-Магомед Дадуев, который собирает подписи в поддержку самовыдвижения президента России.

Самовыдвиженцу на грядущих выборах главы государства необходимо набрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. Таким образом, на каждый субъект России должно приходиться не менее 7,5 тысячи подписей от проживающих на его территории.