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15:24, 29 декабря 2023Путешествия

Популярный российский горнолыжный курорт возобновил работу после перерыва

Горнолыжный курорт «Эльбрус» возобновил работу после перерыва

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Популярный горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии возобновил работу после шестидневного перерыва. Об этом сообщили в Telegram-канале российского курорта.

В частности, открылись все три канатные дороги: Азау — Кругозор, Кругозор — Мир, Мир — Гарабаши. Также стало известно, что заработали четыре из восьми горнолыжных трасс.

Ранее сообщалось, что российский горнолыжный курорт Эльбрус закрыли из-за непогоды. Склоны Эльбруса должны были открыться для катания в четверг, 28 декабря, но снежная буря парализовала работу популярного курорта. Уточняется, что ветер на вершинах достигает 20 метров в секунду.

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      Фариза Бацазова
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