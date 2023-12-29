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04:42, 29 декабря 2023Мир

Посол не исключил возобновление связей России и ЕС

Посол России в ФРГ Нечаев не исключил возобновления связей с ЕС в перспективе
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом (ЕС) в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат подчеркнул, что санкции никогда не были выбором России. Однако, отметил он, следует понимать, что рыночные ниши, которые покинул европейский бизнес, быстро заняли отечественные конкуренты, «и так просто от своих преимуществ они не откажутся».

Нечаев пояснил, что именно компании из ФРГ, несмотря на политическое давление, так неохотно уходят из России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель своими заявлениями, что Россия представляет угрозу для ЕС, лишь отвлекает внимание от проблем в Европе.

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      Марина Совина
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