В словах Борреля о российской угрозе увидели отвлечение от проблем Европы

Захарова: Боррель отвлекает внимание от проблем в Европе, говоря об угрозе от РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель своими заявлениями, что Россия представляет угрозу для ЕС, лишь отвлекает внимание от проблем в Европе. Ее мнение приводит ТАСС.

Захарова увидела в словах о российской угрозе отвлечение внимания в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в 2024 году. Стагнация экономики, падение доходов, энергодефицит, рекордная инфляция, нарастающая внутриполитическая нестабильность, внутренняя разобщенность, проявления нацизма и расизма — от всего этого, по мнению пресс-секретаря МИД, пытается отвлечь европейскую общественность Боррель.

«Наибольшую опасность для Европы представляет не Россия, а тот самый Брюссель с его евробюрократами и непосредственно такие персоналии, как Боррель и [глава Еврокомисси ] Урсула фон дер Ляйен», — подытожила Захарова.

Ранее Боррель призвал европейцев мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы России на Украине.