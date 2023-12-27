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15:01, 27 декабря 2023Мир

В словах Борреля о российской угрозе увидели отвлечение от проблем Европы

Захарова: Боррель отвлекает внимание от проблем в Европе, говоря об угрозе от РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель своими заявлениями, что Россия представляет угрозу для ЕС, лишь отвлекает внимание от проблем в Европе. Ее мнение приводит ТАСС.

Захарова увидела в словах о российской угрозе отвлечение внимания в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в 2024 году. Стагнация экономики, падение доходов, энергодефицит, рекордная инфляция, нарастающая внутриполитическая нестабильность, внутренняя разобщенность, проявления нацизма и расизма — от всего этого, по мнению пресс-секретаря МИД, пытается отвлечь европейскую общественность Боррель.

«Наибольшую опасность для Европы представляет не Россия, а тот самый Брюссель с его евробюрократами и непосредственно такие персоналии, как Боррель и [глава Еврокомисси ] Урсула фон дер Ляйен», — подытожила Захарова.

Ранее Боррель призвал европейцев мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы России на Украине.

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      Антон Похиляк
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