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13:40, 29 декабря 2023Экономика

Производителей пастилы освободили от мер по поддержке рубля

Власти России освободили от экспортных пошлин производителей лекарств и пастилы

Фото: Владислав Шатило / ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон, освобождающий ряд российских производителей от мер по поддержке рубля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень экспортеров, освобожденных от пошлин, привязанных к курсу доллара, вошли производители лекарств, химической продукции, пастилы и зефира, соевого белка, инструментов для бурения и прессования, бытовых изделий из металлов, свекловичного жома и некоторой угольной продукции. Также для поддержки малого и среднего бизнеса избавили от пошлин товары, чья таможенная стоимость не превышает 200 евро.

Власти ввели гибкие экспортные пошлины в России с 1 октября 2023 года. Мера поддержки отечественной валюты будет действовать до конца 2024 года. Под действие механизма защиты внутреннего рынка попали овощи и фрукты, рыба, яйца, алкоголь, бумага и картон, ткани и драгметаллы.

В октябре и ноябре размер пошлины составил семь процентов. На фоне укрепления рубля в декабре пошлину снизили до 5,5 процента. С момента введения пошлины Федеральная таможенная служба (ФТС) получила от компаний 117 миллиардов рублей.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, перестанут действовать в 2025 году, эта мера предполагала изъятие у экспортеров не более трети дополнительных доходов.

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      Вячеслав Агапов
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