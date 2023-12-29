Избитого полуголого россиянина нашли в заброшенном здании без признаков жизни
В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли избитого и раздетого мужчину без признаков жизни. Об этом сообщает портал E1.ru.
По словам женщины, которая обнаружила россиянина, он был в нижнем белье, на его теле также нашли признаки избиения. Заброшенное здание, где находился мужчина, располагается в центре города и давно вызывает негодование жителей.
«Там и наркотики употребляют (несколько раз на скорой людей увозили), и туалет устроили. Центр города, а такая поразительная бесхозяйственность», — приводятся слова местной жительницы.
Ранее в запертом изнутри гараже Иркутска нашли учительницу начальных классов вместе с мужчиной без признаков жизни. Следов насилия на их телах не обнаружили. Предварительно, они пролежали в гараже около суток с момента обнаружения.