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11:28, 29 декабря 2023Россия

Избитого полуголого россиянина нашли в заброшенном здании без признаков жизни

В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли раздетого и избитого мужчину

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли избитого и раздетого мужчину без признаков жизни. Об этом сообщает портал E1.ru.

По словам женщины, которая обнаружила россиянина, он был в нижнем белье, на его теле также нашли признаки избиения. Заброшенное здание, где находился мужчина, располагается в центре города и давно вызывает негодование жителей.

«Там и наркотики употребляют (несколько раз на скорой людей увозили), и туалет устроили. Центр города, а такая поразительная бесхозяйственность», — приводятся слова местной жительницы.

Ранее в запертом изнутри гараже Иркутска нашли учительницу начальных классов вместе с мужчиной без признаков жизни. Следов насилия на их телах не обнаружили. Предварительно, они пролежали в гараже около суток с момента обнаружения.

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      Анастасия Шейкина
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