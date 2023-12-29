Россияне высказались о доверии Путину и оценили его работу

ВЦИОМ: президенту Путину доверяют 80 процентов россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80 процентов граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте.

О своем недоверии к главе государства заявили 16,6 процента респондентов.

Россияне также оценили работу Путина. Его деятельность на посту президента одобрило большинство опрошенных — 77,1 процента. Отрицательно высказались 14,6 процента.

Как уточнил ВЦИОМ, опрос проводился в период с 18 по 24 декабря при помощи телефонного интервью по случайно выборке мобильных номеров. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее 55 процентов россиян назвали Путина политиком 2023 года, о чем свидетельствует опрос ВЦИОМ. Также 21 процент респондентов высказались в пользу премьер-министра Михаила Мишустина. 18 процентов опрошенных считают политиком года министра иностранных дел России Сергея Лаврова, еще четыре процента — главу Минобороны Сергея Шойгу.