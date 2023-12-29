Россиянин уснул около включенной газовой плиты и попал в реанимацию

В Свердловской области взорвался газовый баллон, один человек в реанимации

Один человек попал в реанимацию после взрыва газового баллона в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

В региональном главке МВД уточнили, что, по предварительным данным, россиянин включил газовую плиту и уснул. Из-за скопления газового конденсата прогремел взрыв, в результате чего дом был разрушен. Пожар после взрыва не начался.

Пострадавшего — 44-летнего хозяина дома — госпитализировали с ожогами 45 процентов поверхности тела.

Ранее в Дагестане два человека пострадали при взрыве газа во многоквартирном доме. После взрыва на площади 15 квадратных метров начался пожар. Из здания эвакуировали 25 местных жителей.