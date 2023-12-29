Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 29 декабря 2023Россия

Россиянин уснул около включенной газовой плиты и попал в реанимацию

В Свердловской области взорвался газовый баллон, один человек в реанимации

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Один человек попал в реанимацию после взрыва газового баллона в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

В региональном главке МВД уточнили, что, по предварительным данным, россиянин включил газовую плиту и уснул. Из-за скопления газового конденсата прогремел взрыв, в результате чего дом был разрушен. Пожар после взрыва не начался.

Пострадавшего — 44-летнего хозяина дома — госпитализировали с ожогами 45 процентов поверхности тела.

Ранее в Дагестане два человека пострадали при взрыве газа во многоквартирном доме. После взрыва на площади 15 квадратных метров начался пожар. Из здания эвакуировали 25 местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сотни тысяч россиян не попали под частичную мобилизацию. Кто получил отсрочку?

      В НАТО вспомнили о ценных контактах с Генштабом ВС России

      Назван возможный размер нового пакета помощи США Украине

      43-летний российский хоккеист-чемпион заявил о готовности возобновить карьеру

      Подсчитана стоимость многомиллионного гардероба Кейт Миддлтон в 2023 году

      Врач назвала шум в ушах симптомом опасных заболеваний

      Осужденный в России американец Уилан заявил о страхе быть брошенным США

      Раскрыта личность заменившего Киркорова актера в ремейке Гайдая

      В России признали ненужность отечественных товаров за рубежом

      Названы способы усилить запах живой елки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости