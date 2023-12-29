Среда обитания
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19:17, 29 декабря 2023Среда обитания

Россиянин установил голову косули на капоте

В Омске разыскивают мужчину, установившего голову косули на капоте

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Омска установил на капоте своего автомобиля голову косули. Инцидент привлек внимание МВД, мужчину разыскивают, сообщает издание «Подъем».

«Информация, поступившая от граждан, зарегистрирована. Проводится проверка, устанавливается личность водителя и все обстоятельства данного инцидента», — рассказали в министерстве. Неизвестно, установлена ли на машине россиянина голова настоящего животного или игрушка.

Ранее сообщалось о нашествии косуль в Омске. По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергея Палагуты, причиной массового появления парнокопытных в городе могли стать аномальная погода зимой или новый формат железнодорожных путей, который не предусматривает специальных насыпей для миграции животных.

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      Александра Качан
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