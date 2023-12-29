Россиянин установил голову косули на капоте

В Омске разыскивают мужчину, установившего голову косули на капоте

Житель Омска установил на капоте своего автомобиля голову косули. Инцидент привлек внимание МВД, мужчину разыскивают, сообщает издание «Подъем».

«Информация, поступившая от граждан, зарегистрирована. Проводится проверка, устанавливается личность водителя и все обстоятельства данного инцидента», — рассказали в министерстве. Неизвестно, установлена ли на машине россиянина голова настоящего животного или игрушка.

Ранее сообщалось о нашествии косуль в Омске. По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергея Палагуты, причиной массового появления парнокопытных в городе могли стать аномальная погода зимой или новый формат железнодорожных путей, который не предусматривает специальных насыпей для миграции животных.