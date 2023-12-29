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14:07, 29 декабря 2023Силовые структуры

Российские спецслужбы сорвали провокацию СБУ в Запорожье

В Запорожье на стадии подготовки сорвали провокацию СБУ против гражданских

Фото: Felipe Dana / AP Photo

В Запорожской области российские силовики на стадии подготовки сорвали провокацию украинских спецслужб, которая грозила обернуться жертвами среди гражданских. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, украинские службы распространяли информацию в Telegram-каналах о якобы готовящихся в крупных городах области митингах. Целью было собрать наибольшее количество людей в одном месте для провокации, которая могла бы привести к большому числу жертв. Цель акции — дискредитировать действующую власть. Уточняется, что акция была сорвана на стадии подготовки.

Российские силовики призвали использовать информацию только с официальных ресурсов администраций и ведомств и напомнили, что призывы к митингам и массовых собраниям на неофициальных ресурсах являются провокациями.

15 декабря в Ростовской области задержали 40-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженным силами России.

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      Владимир Седов
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