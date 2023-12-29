Сайт кандидата Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа

Стало известно о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт кандидата Путина

Предвыборный сайт президента России Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом заявила пресс-секретарь штаба главы государства Александра Суворова, пишет РИА Новости.

«Сегодня днем был запущен сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа», — сказала она.

Суворова подчеркнула, что для защиты сайта были предприняты все необходимые меры. На данный момент ресурс работает в штатном режиме.