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18:33, 29 декабря 2023Россия

Сайт кандидата Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа

Стало известно о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт кандидата Путина

Фото: Mikhail Fesenko / Unsplash

Предвыборный сайт президента России Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом заявила пресс-секретарь штаба главы государства Александра Суворова, пишет РИА Новости.

«Сегодня днем был запущен сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа», — сказала она.

Суворова подчеркнула, что для защиты сайта были предприняты все необходимые меры. На данный момент ресурс работает в штатном режиме.

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