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12:33, 29 декабря 2023Культура

Сергей Лазарев призвал сына держаться подальше от шоу-бизнеса

Сергей Лазарев обратился к сыну с призывом держаться подальше от шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Сергей Лазарев обратился к 9-летнему сыну Никите с призывом держаться подальше от шоу-бизнеса. Его цитирует Voice.

Совсем недавно артист появился на съемках передачи «Голубой огонек» в компании своего сына. По словам Лазарева, это была разовая акция, а карьера исполнителя ребенка совсем не интересует. Певец рассказал, что его сын уже несколько лет занимается танцами, а потому не боится выходить на сцену. Кроме того, он интересуется программированием и уже научился создавать игры.

«Он занимается несколько лет и уже делает свои компьютерные игры. Ему это очень нравится. Профессия востребована. Сын, держись подальше от шоу-бизнеса», — рассказал певец.

При этом, как отмечает Лазарев, поет Никита весьма «посредственно» — в его возрасте его отец уже вовсю выступал на концертах.

Ранее Сергей Лазарев выступил с критикой в адрес своего коллеги, исполнителя Филиппа Киркорова, а также телеведущей Регины Тодоренко.

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      Анастасия Астахова
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