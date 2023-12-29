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14:04, 29 декабря 2023Путешествия

Спрос на поездки в Москву на Новый год вырос на 100 процентов

РСТ: пик посещаемости Москвы на Новый год ожидается 3-6 января

Фото: Anton Volnuhin / Unsplash

Москва заняла первое место по объему бронирований на Новый год. Спрос на поездки в столицу во время праздников у разных туроператоров вырос от 40 до 100 процентов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Генеральный директор «Тари-тур» Марина Левченко рассказала, что пик посещаемости столицы ожидается 3-6 января. По ее словам, компания даже прекратила продавать путевки на эти даты. «Наши блоки мест для групповых туров в отелях на Новый год были раскуплены дней 10 назад», — добавила она.

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Как отметила Левченко, в целом за год турпоток в Москву вырос на четверть, в том числе за счет путешественников из Китая. «Помимо китайцев принимали также граждан Турции, Арабских Эмиратов, Катара», — отметила эксперт.

Ранее россиянам назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы. Уточнялось, что 30 декабря авиагавани столицы ожидают на 70 процентов больше пассажиров, чем в обычные дни месяца. Больше всего вылетов запланировано из Шереметьево.

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      Мария Борисова
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