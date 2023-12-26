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16:35, 26 декабря 2023Путешествия

Россиянам раскрыли самый загруженный день в аэропортах Москвы

«Авиасейлс»: самым загруженным днем в аэропортах Москвы станет 30 декабря

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам раскрыли самый загруженный день в аэропортах Москвы, им стало 30 декабря. Об этом рассказали аналитики «Авиасейлс», результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным экспертов, 30 декабря авиагавани столицы ожидают на 70 процентов больше пассажиров, чем в обычные дни декабря. Больше всего вылетов запланировано из Шереметьево — 43 процентов от всех рейсов из Москвы.

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«Второй загруженный аэропорт в этот день — Внуково с 31 процентов вылетов, — заявили специалисты. — Четверть нагрузки приходится на Домодедово — 24 процентов, и 2 процента — на Жуковский».

Более того, стало известно, что 30 декабря большая часть жителей Москвы отправятся в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Минеральные воды и Ереван.

Ранее в декабре сообщалось, что иностранцы массово устремились в Россию. Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов отметил, что число заявок на визы в страну растет.

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      Фариза Бацазова
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