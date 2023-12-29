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20:45, 29 декабря 2023Мир

США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой

Салливан: США предлагают Польше содействие в расследовании инцидента с ракетой
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США готовы предложить Польше необходимое техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой. В этом главу польского Бюро национальной безопасности Яцека Севера в ходе телефонного разговора заверил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер пристально отслеживает сложившуюся ситуацию и предлагает Польше помощь в расследовании. «Господин Салливан выразил солидарность США с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, который разбирается с сообщениями о ракете, временно вошедшей в польское воздушное пространство», — говорится в заявлении.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохраняет бдительность в связи с ситуацией с ракетой в Польше. Он уточнил, что альянс продолжит мониторить ситуацию, пока все факты будут устанавливаться.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула, не приведя доказательств, сообщил, что Россия якобы нарушила воздушное пространство страны. По его словам, все указывает на то, что именно российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши.

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      Дарья Балацкая
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