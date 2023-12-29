Генсек НАТО пообещал мониторить ситуацию с ракетой в Польше

Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность в связи с ситуацией с ракетой в Польше

НАТО мониторит ситуацию и сохраняет бдительность в связи со входом в воздушное пространство Польши ракеты со стороны Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Генсек уточнил, что провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. «НАТО полностью солидарна с нашим ценным членом альянса — Польшей, мониторит ситуацию. Мы будем в контакте, пока все факты будут устанавливаться. НАТО остается бдительной», — пообещал он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула без доказательств заявил, что Россия якобы нарушила воздушное пространство страны. По его словам, все указывает на то, что именно российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши.