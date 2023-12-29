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02:27, 29 декабря 2023Экономика

Стала известна первая женщина с состоянием в 100 миллиардов долларов

Внучка основателя L’Oréal Майерс стала первой женщиной с состоянием $100 млрд

Фото: Unsplash

Внучка основателя косметической компании L'Oreal 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, размер состояния которой превысил 100 миллиардов долларов. В четверг оно достигло 100,2 миллиарда долларов, следует из данных индекса миллиардеров Bloomberg.

Росту состояния Майерс поспособствовали рекордно высокие цены на акции L'Oreal, основанной в 1909 году, стоимость предприятия оценивают в 268 миллиардов долларов. Наследница занимает пост заместителя председателя компании и вместе со своей семьей владеет 35 процентами акций. За последние три года журнал Forbes трижды признал ее богатейшей женщиной мира.

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      Александра Синицына
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