Стало известно о повреждении объектов промышленности в Харькове

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в результате взрывов повреждены предприятия

В результате взрывов в Харькове повреждены объекты промышленности. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В результате двух волн ударов зафиксировано повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия», — написал Синегубов. Подробностей о поврежденном предприятии он не сообщил.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат оценил удары российских военных утром 29 декабря. Он прокомментировал ракетную атаку России словами «столько мы еще не видели».