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11:15, 29 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объектов промышленности в Харькове

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в результате взрывов повреждены предприятия
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Spencer Platt / Getty Images

В результате взрывов в Харькове повреждены объекты промышленности. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В результате двух волн ударов зафиксировано повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия», — написал Синегубов. Подробностей о поврежденном предприятии он не сообщил.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат оценил удары российских военных утром 29 декабря. Он прокомментировал ракетную атаку России словами «столько мы еще не видели».

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      Юрий Леонов
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