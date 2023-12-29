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10:16, 29 декабря 2023Моя страна

В Евпатории открылась выставка елочных игрушек из СССР

В Евпаторийском краеведческом музее открылась выставка советских елочных игрушек

Фото: Сергей Соловьев / РИА Новости

В Евпаторийском краеведческом музее открылась выставка советских елочных игрушек и новогодних открыток «Старый добрый Новый год». Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

На выставке представлено более 300 экспонатов: елочные украшения 1930-х — 1980-х годов, газеты, фотографии детских утренников прошлых лет, игрушки и бусы из прессованной ваты, картона и стекла. Экспонаты разделены на темы — сказки, освоение космоса, и другие события.

В центре зала установлена новогодняя ель, под которой расположились фигуры Дедов Морозов и Снегурочек из 1940-х — 1960-х годов. Выставка будет открыта до 19 января.

Всего в фондах музея более 600 елочных украшений и открыток. Их собрали в рамках акции «Подари музею игрушку», стартовавшей в 2000 году.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани появятся новые световые арт-объекты и гирлянды, а в жилом массиве Борисоглебское появится елка высотой шесть метров. На центральных улицах города к Новому году также украсят пять фасадов жилых домов, а в парке «Крылья Советов» появится пятиметровая елка.

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      Сергей Истомин
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